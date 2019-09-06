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Сибирская политика

Хоккейная «Сибирь» разгромила «Адмирал»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» разгромил на домашнем льду «Адмирал» из Владивостока во втором матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5:1.

Единственную шайбу в ворота «Сибири», которые защищал финский голкипер Харри Сятери, забросил защитник «Адмирала» Александр Угольников на истечении первой минуты встречи. До конца первого периода подопечные Николая Заварухина отыгрались и вышли вперед, а в последующем не упускали преимущество на табло. В составе «Сибири» по одному разу отличились нападающий Микаэль Руохомаа, защитники Илья Морозов и Юрки Йокипакка, а атакующий игрок Егор Миловзоров оформил дубль.

После двух встреч «Сибирь» занимает первое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги вместе с омским «Авангардом» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. У этих трех клубов в активе по четыре очка. Следующий домашний матч «Сибирь» сыграет против «Салавата Юлаева» из Уфы в ближайшую субботу, затем новосибирская команда проведет серию из трех встреч на выезде.

Илья Галагуз


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