Экс-сотрудник ЦРУ рассказал, что Путин предупредил Буша об угрозе теракта 11 сентября

Президент России Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года позвонил тогдашнему президенту США Джорджу Бушу-младшему и предупредил его об угрозе террористической атаки. Об этом говорится в книге Джорджа Биби, бывшего сотрудника ЦРУ и экс-советника вице-президента США Дика Чейни. Книга под названием «Российская ловушка: как наша теневая война с Россией может довести до ядерной катастрофы» («The Russia Trap: How Our Shadow War with Russia Could Spiral into Nuclear Catastrophe») вышла в США 3 сентября.

Как утверждает экс-сотрудник ЦРУ, Владимир Путин тогда заявил своему американскому коллеге, что «российская разведка обнаружила признаки начавшейся террористической кампании», которая долго готовилась в Афганистане. 11 сентября господин Путин первым из иностранных лидеров позвонил в администрацию США, чтобы выразить соболезнования. Впоследствии он также поддерживал операцию против «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), говорится в книге господина Биби (.pdf).

Пресс-служба Кремля сообщала, что за день до атак, 10 сентября 2001 года, состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Джорджем Бушем. Беседа, прошедшая по инициативе американской стороны, была посвящена предстоящей в октябре встрече лидеров двух стран (они планировали переговоры на саммите АТЭС в Шанхае). Стороны «выразили удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений» и, в частности, контактами в военно-политической сфере.

11 сентября Кремль заявил, что Владимира Путина проинформировали о терактах в США, и он направил Джорджу Бушу телеграмму. Президент РФ сказал, что «глубоко потрясен сообщениями о трагических событиях», назвав их «серией варварских террористических актов, направленных против невинных людей». Он отметил, что «все международное сообщество должно сплотиться в борьбе с терроризмом». Он также передал свои соболезнования по телефону через помощника президента США по нацбезопасности Кондолизу Райс.

На следующий день, 12 сентября, президенты России и США провели еще один разговор. Они «подчеркнули необходимость укрепления взаимодействия международного сообщества в борьбе с общей угрозой». Как отмечали в Кремле, произошедшие события «лишний раз доказывают необходимость для России и США быть ближе друг к другу».

Напомним, 11 сентября 2001 года в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона врезались три самолета, управляемые террористами «Аль-Каиды». Еще один разбился в штате Пенсильвания. Авиалайнеры принадлежали компаниям American Airlines и United Airlines. В результате погибло около 3 тыс. человек из 80 стран мира.

В 2011 году Кондолиза Райс выпустила мемуары, в которых также рассказала, что президент России предупреждал США о вероятности терактов. По ее словам, еще в июне 2001-го на встрече в Любляне Владимир Путин заявил Джорджу Бушу об опасности «Аль-Каиды» и «Талибана» (запрещен в РФ). По словам господина Путина, экстремистов спонсировала Саудовская Аравия, и «было лишь вопросом времени, как скоро это приведет к огромной катастрофе». «Путин был прав: "Талибан" и "Аль-Каида" были бомбами замедленного действия, которые взорвались 11 сентября 2001 года»,— написала госпожа Райс в своей книге (.pdf). По ее словам, Владимир Путин неоднократно припоминал этот разговор с Джорджем Бушем. Она также рассказывала, что после терактов президент России предложил США любую посильную помощь, и именно после разговора с ним она окончательно поверила, что Холодная война между странами закончилась.

В июне 2015-го ЦРУ рассекретило серию документов о расследовании трагедии 11 сентября и о действиях, предпринятых ведомством после атаки. Бывший директор ЦРУ Джордж Тенет утверждал, что из-за политики Белого дома в конце 1990-х годов антитеррористическая деятельность не была для ведомства высшим приоритетом. Из-за этого ЦРУ не было достаточно подготовлено для предотвращения и борьбы с угрозами. В отчете Управления генерального инспектора говорилось, что «по некоторым вопросам ЦРУ и его сотрудники не выполнили свои обязанности должным образом», но нарушений закона «обнаружено не было».