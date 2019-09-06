«Белая дача» инвестирует в салатный завод в Новосибирске 430 млн рублей

ГК «Белая дача» приобрела у ГК «Мультименю» завод по производству салатов в Новосибирской области. Производственная мощность предприятия — 160 т готовой продукции в месяц, сообщает «Агроинвестор» со ссылкой на данные компании. Общий объем инвестиций в проект, с учетом приобретения производственной площадки, составит 430 млн руб. По данным «Интерфакса», после модернизации производительность завода достигнет 3 тыс. т готовой продукции в год. Она будет поставляться в Новосибирскую область, Кузбасс, Красноярский край, Омскую и Томскую области, а также в Алтайский край и Иркутскую область. Поставки с новосибирского завода начнутся до конца сентября.

О планах запустить производство салатов в Сибири компания заявляла еще в 2015 году. Два года назад основатель ГК «Белая Дача» Виктор Семенов рассказывал «Ъ», что компания рассматривает возможность аренды производственных площадей в Новосибирской или Тюменской областях. Он отмечал, что производство в Сибири должно составить около 5 тыс. т готовой продукции в год. Господин Семенов говорил, что реализация продукции планируется через крупные торговые сети.

Оксана Павлова