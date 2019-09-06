Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

На 72-м году жизни умер певец и музыкант Юрий Петерсон. Он выступал в вокально-инструментальных ансамблях (ВИА) «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя». Также был первым исполнителем песен «Снег кружится» и «Вся жизнь впереди».

Бывшая солистка ВИА «Веселые ребята», певица Светлана Резанова сообщила ТАСС, что Юрий Петерсон скончался после продолжительной болезни. Невестка его сына Татьяна Путра рассказала РБК, что в конце июля у певца обнаружили онкологическое заболевание. «Уже были метастазы. Очень быстро развивалось, буквально за август он растаял»,— пояснила она.

Прощание с артистом состоится на Хованском кладбище 9 сентября в 10:00 утра. «В 09:00 едем в морг больницы №64, оттуда его забираем и везем на кладбище на кремацию»,— добавила Татьяна Путра.

Юрий Петерсон родился в Риге. В 1975 году стал участником ВИА «Пламя». В числе других его известных песен — «Идет солдат по городу», «Не повторяется такое никогда», «Скажи — скажи», «Берег моря», «Это говорим мы».