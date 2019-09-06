Банк России выпускает памятную монету в честь 100-летия Мустая Карима

5 сентября Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету, посвящённую 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

Новая монета пополнит серию «Выдающиеся личности России». Её тираж составит 3 тысячи штук, номинал - 2 рубля, сообщили в Банке России.

Также в серии «Выдающиеся личности России» будет выпущена монета, посвящённая 100-летию со дня рождения конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова.

В 2018 году в этой серии Банк России выпустил монеты в честь балетмейстера Мариуса Петипа, писателя Максима Горького, астронома, геодезиста Василия Струве и поэта, актёра Владимира Высоцкого, в 2019 году - монету в честь 125-летия со дня рождения писателя Виталия Биянки.

20 октября 2019 года исполнится 100 лет со дня рождения Мустая Карима. В соответствии с распоряжением Правительства России, празднование юбилея пройдёт на федеральном уровне.

В честь 100-летия Мустая Карима в почтовое обращение были выпущены марка и конверт с изображением писателя.