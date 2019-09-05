Членов избиркомов судят не как остальных

Эксперты движения в защиту прав избирателей «Голос» отметили ухудшение ситуации c преступлениями и правонарушениями в области избирательного законодательства. Такой вывод содержится в ежегодном аналитическом докладе «Практика привлечения к ответственности членов избирательных комиссий в 2018 году». В основу исследования легли данные мониторинга судебной практики, проведенного накануне единого дня голосования 8 сентября. Это уже четвертый подобный доклад. По мнению экспертов, организаторы и исполнители преступлений остаются безнаказанными, а факты фальсификаций выборов игнорируются.

Эксперты «Голоса» использовали материалы о привлечении к административной и уголовной ответственности членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, которые были размещены на сайтах судебных и правоохранительных ведомств, избирательных комиссий, в архивах судебных решений и СМИ. Они вступили в силу в 2018 году, но вынесли их по событиям 2015–2018 годов, включая выборы президента России 2018 года. В докладе использовали судебную практику 16 регионов: республик Бурятия, Башкортостан, Калмыкия и Хакасия; Кемеровской, Ивановской, Воронежской, Тюменской, Самарской, Пензенской, Челябинской областей; Хабаровского, Красноярского, Краснодарского краев, города Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийского автономного округа.

«Виновные в фальсификации итогов голосования в России остаются практически безнаказанными»,— полагают эксперты. В 2018 году суды рассмотрели 2444 дела об административных правонарушениях, связанных с избирательным правом, из которых 1617 закончились привлечением к административной ответственности. 18 уголовных дел из 21 в 2018 году были связаны «с фальсификацией избирательных документов с целью увеличения явки избирателей».

Также 2018 году в России было возбуждено лишь 21 уголовное дело по фальсификациям на выборах в отношении 43 человек.

Только в трех из них установили организаторов и истинные мотивы преступлений, говорится в докладе. 60% уголовных дел прекратили, а большинство членов комиссий «отделались испугом или минимальным судебным штрафом за преступления, по которым предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы». «При этом о прекращении дел перед судом ходатайствовали даже сами следственные органы. Случаев реального лишения свободы членов комиссий за фальсификацию выборов не отмечено»,— говорят эксперты «Голоса».

Эти цифры «разительно отличаются от традиционной практики российских судов», сообщается в докладе, так как всего в 2018 году российские суды рассмотрели уголовные дела в отношении 885 тыс. человек, из них 191 тыс. дел были прекращены без реабилитации (22%), 682 тыс. человек были осуждены (77%), оправданы — 2082 человека. Несмотря на «высокую общественную опасность» преступлений членов избиркомов, «уголовные дела в отношении членов комиссий по не реабилитирующим основаниям прекращают в 2,8 раза чаще», отмечают эксперты «Голоса».

По данным «Голоса», в 2018 году по большому количеству фактов избирательные комиссии и правоохранительные органы «бездействовали», а во многих случаях «отказывали даже в проверке фактов преступлений, зафиксированных на официальных видеозаписях с избирательных участков».

В докладе эксперты «Голоса» рекомендовали законодательным органам государственной власти «увеличить размеры штрафов за административные правонарушения, связанные с нарушением избирательного законодательства», а уголовные преступления в избирательной сфере перевести в категорию тяжких.

Избирательным комиссиям советовали не исполнять незаконные неформальные поручения представителей властей и обеспечить защищенность членов комиссий в случае их преследования за отказ совершать противозаконные действия.

Судебным и правоохранительным органам эксперты рекомендовали перепроверить отказные материалы по заявлениям о фальсификации выборов, «начиная с выборов в Госдуму», и «возбуждать уголовные дела в автоматическом режиме при наличии видео с УИК с признаками фальсификаций выборов». «Должно быть разъяснение Верховного суда РФ, что по делам о фальсификации выборов недопустимо прекращение уголовного дела в связи с тем, что по данному составу преступления невозможно оценить ущерб»,— отмечается в докладе.

«В 2016 году было рассмотрено всего 12 уголовных дел, связанных с фальсификациями на выборах, в 2017-м — 14, в 2018-м — 21,— подчеркнул эксперт "Голоса" Денис Шадрин.— Стоит обратить внимание, что в 2018 году суды рассматривали затянувшиеся дела по федеральным выборам 2016 года в Госдуму, часть связана с президентскими выборами 2018 года, на которых работало 90 тыс. избирательных комиссий». По его словам, в 2018 году «Голос» впервые организовал запись видеотрансляций со всех избирательных участков и их просмотр волонтерами:

«По многим случаям ни ЦИК, ни следственные органы не хотели этим заниматься. В прошлые годы экспертам приходилось просить записи у ЦИКа и региональных комиссий, и в большинстве таких требований было отказано».

Председатель комиссии по избирательным правам при президентском Совете по правам человека Илья Шаблинский в разговоре с “Ъ” отметил, что «выявленная экспертами "Голоса" тенденция ухудшения справедлива». «Увеличение штрафов за подобные нарушения, вероятно, повлияет на ситуацию,— считает господин Шаблинский.— Однако пока огромному сегменту избирателей безразлично, какая победит партия, ситуация кардинально, к сожалению, не изменится. Мы сталкивались со случаями, когда большинство избирателей голосовали против кандидата от власти, и тогда фальсифицировать результаты оказывалось крайне сложно. Например, в прошлом году в Волоколамске, когда за одного из кандидатов было отдано всего 20% голосов».

Илья Шаблинский отмечает «бессилие СПЧ в сложившейся обстановке» и подчеркивает, что «совет может только привлекать внимание к нарушителям и акцентировать внимание на нарушениях».

«Я не знаю, что еще делать, если суды, избиркомы и прокуратура действует заодно. Мы, члены СПЧ, делаем заявления, прикрепляем доклады "Голоса" к своим докладам. Но их никто не читает, не нужно питать иллюзий. Наши представительные органы в большей степени нелегитимны — из-за фальсификаций на выборах. Все, что мы можем в данном случае,— громко говорить о каждом случае нарушения, привлекая к ним внимание общественности»,— констатировал господин Шаблинский.

Мария Литвинова, Мария Старикова