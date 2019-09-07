Арт купли-продажи

До 8 сентября в московском Гостином дворе проходит ярмарка современного искусства Cosmoscow, в которой участвуют 67 галерей из 14 стран. Она успела приобрести среднестатистический европейский лоск, а качеством дилеров и, соответственно, произведений смогла еще более повысить планку, считает Олег Краснов.

«Посмотри, сколько интересных работ!» — говорит на бегу воодушевленный телеведущий Андрей Малахов. Он первым из коллекционеров пришел посмотреть на выстроенный на четыре дня в Гостином дворе «город», наполненный искусством. Шоумен покупает искусство десять лет — не ушел с пустыми руками и на этот раз,— и две сотни работ самого разного уровня в его коллекции, от концептуализма до откровенного китча, говорят о сердечной увлеченности предметом. Его фото на ярмарке потом непременно войдут в светские хроники наряду со снимками банкиров, моделей, дизайнеров и прочих инфлюенсеров, толпа которых хлынет на вечерний показ. В Москве современное искусство в топе — даже лакшери-ритейлер Bosco дошел в этом году до открытия собственной галереи «ГУМ-Red-Line». Так что вечером помимо очередного выгула нарядов случились и реальные продажи, о чем свидетельствуют галеристы.

«На открытие пришло много серьезных коллекционеров, даже тех, кто ранее не интересовался современным искусством. Качество публики растет вместе с ярмаркой»,— рассказывает владелица Heritage Кристина Краснянская. Превью для нее было успешным: новое направление деятельности ее галереи — современный российский дизайн, от художественного стекла до мебели,— хорошо покупали. Цены на стенде варьируются от $1,5 тыс. до $20 тыс. Вторит ей и основатель «Гридчинхолла» Сергей Гридчин: «Было много новых лиц, готовых тратить деньги. У нас небывалый ажиотаж вызвали работы Владимира Грига, почти все проданы или забронированы».

Cosmoscow сегодня практически неотличима от своих собратьев где-нибудь в Вене или Брюсселе: внятная навигация, просторные стенды и аллеи, международные галереи с работами классиков стоимостью до €500 тыс. и бурная сопутствующая программа.

Отличие московского смотра лишь в этнической принадлежности рынка: в каждой стране на ярмарках преобладают свои национальные галереи и художники. В Гостином дворе выставились около 50 российских дилеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Калуги и Нижнего Новгорода. Каждый представляет от одного до трех (разрешенная организаторами квота) в основном наших же художников.

Как и на любой международной ярмарке, главные надежды галеристов либо на «близкую» память коллекционеров (прошла выставка-биеннале — купите работы с пылу с жару), либо на узнаваемость уже раскрученных имен-брендов. С только что завершившейся в Венеции выставки «Транскодер. До и после медиа в абстракции» в павильоне Северной Македонии на стенд Галереи Веры Погодиной перекочевало живописное тондо Ольги Тобрелутс (€25 тыс.). Воронежская галерея Х.Л.А.М. выставила выполненные в смешанной технике абстракции Ивана Горшкова (от $1400 до $2200), чья большая экспозиция «Фонтан всего» закрылась в конце августа в ММОМА на Гоголевском бульваре. На стенде Temnikova & Kasela из Таллина расположились полусюрреалистические скульптуры Крис Лемсалу и живопись Яана Тоомика. Лемсалу (от €3 тыс. за кабинетного размера объект) в этом году представляет Эстонию на Венецианской биеннале, а ретроспектива Тоомика (€28 тыс. за большое полотно «Проверь себя») проходила в том же ММОМА этой весной. По словам галериста Ольги Темниковой, работы 34-летней Лемсалу пользуются большим успехом: «Первые русские клиенты на ее скульптуры у меня появились еще в июне в Базеле».

По пути узнавания и «русскости» пошли и почти все европейские галереи-участницы.

Georg Kargl Fine Arts привезла большой блок работ болгарской звезды Недко Солакова с рисунками от €3 тыс. и ироничными объектами за €50 тыс. Туринская Giorgio Persano выставила огромные зеркала с шелкографиями классика арте повера Микеланджело Пистолетто (€500 тыс.). Хорошо известная у нас Galerie Forsblom устроила соло-шоу Штефана Балькенхоля с его узнаваемой деревянной скульптурой (от €50 тыс.), а парижская galerie frank elbaz удивила тонким графическим сетом Дмитрия Александровича Пригова: рисунки из серии «Бестиарий» предлагают по €20 тыс. каждый либо €270 тыс. за 15 листов.

К концу вернисажа и наши, и западные дилеры выглядели вполне довольными даже несмотря на то, что стоимость львиной доли проданных произведений составляла $3–5 тыс. Ведь если покупательская активность не сбавит темп хоть в таких же рамках и после ярмарки, то надежды на укрепление все еще молодого русского арт-рынка оправдаются.