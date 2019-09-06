Прокуратура забралась в расходы

Саратовским депутатам придется отчитываться о расходах своих супругов и несовершеннолетних детей не только в случае совершения крупных покупок, таких как земельные участки и транспортные средства. По требованию прокуратуры установлено обязательство публиковать сведения о расходах в случае совершения множества мелких покупок при условии, что их общая стоимость превышает совокупный доход семьи за последние три года, предшествующие отчетному периоду. Соответствующие поправки в городское законодательство депутатам придется внести после протеста прокурора Саратова. Часть депутатов считают протест прокуратуры справедливым, другие — что он лишь усложнит отчетность.

В ближайшее время изменится порядок предоставления сведений о расходах депутатов Саратовской городской думы. Это стало известно во время вчерашнего заседания гордумы. В разделе «Разное» был рассмотрен протест прокурора Саратова Сергея Ломакина на решение Саратовской городской думы от 24 апреля 2014 года «О мерах по противодействию коррупции в муниципальном образовании „Город Саратов“». В нем указано, что муниципальные служащие, в том числе депутаты, должны предоставлять «сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка». Надзорный орган требует, чтобы депутаты отчитывались о расходах своих супругов и несовершеннолетних детей, если общая сумма всех покупок превышает совокупный доход за три года. Депутат Александр Янклович назвал протест справедливым и предложил его поддержать. Ожидается, что изменения внесут в решение гордумы в ближайшее время.

Депутат городской думы Андрей Карасев (КПРФ) считает, что внесение изменения в решение гордумы усложнит состоятельным парламентариям процедуру сокрытия доходов и расходов. «Я считаю, это правильное предложение. А то у нас те, кто побогаче, любят все на семью переписать, а теперь это не получится»,— уточнил он.

Депутат Дмитрий Кудинов («Единая Россия») назвал протест Сергея Ломакина приведением местного законодательства в соответствие с внесенными поправками в федеральное законодательство. «Это нам никак не усложнит отчетность»,— считает он.

Противоположного мнения придерживается его коллега Виктор Марков. Он высказал мнение, что поправки «не имеют никакого отношения к борьбе с коррупцией, а больше похожи на ловлю блох». «Отчетность, конечно, усложнится. Но это будет больше вопрос честности и внимательности либо невнимательности регистрирующих органов и банков. Например, часто бывает, что ты завел карту в одном банке, тебе там наоткрывали счетов: и такой, и сякой, и валютный. Доброе дело, в общем, сделали. Ты потом закрыл эту карту, отказался от услуг, а счета остались. И вот прокуратура это выясняет, и оказывается, что ты скрыл их. А ты даже и не знал или забыл об их существовании. И еще бывают случаи, когда ты продал, к примеру, транспортное средство, а оно у тебя всплывает через несколько лет… Сколько лет мы уже отчитываемся, и коррупции меньше не стало».

Депутат Олег Комаров (беспартийный) предположил, что изменения коснутся в основном чиновников. «Мы, депутаты, и раньше отчитывались и о доходах, и о расходах, и за себя, и за жену, и за детей, а чиновники — только за себя. Теперь этот пробел будет устранен. И я считаю, это правильно»,— ­подыто­жил он.

Депутаты предположили, что изменения в решение гордумы от 24 апреля 2014 года внесут уже на октябрьском заседании.

Марина Ковалева