GM выбрал сервисы Google для мультимедийных систем автомобилей

Компания General Motors объявила, что с 2021 года в мультимедийных системах всех новых автомобилей будут использоваться сервисы Google, в том числе голосовой помощник Google Assistant, карты Google Maps и другие.

«Исследования GM показали, что многие потребители предпочитают пользоваться в автомобилях встроенными технологиями и хотят, чтобы взаимодействие устройств у них в руках и устройств в их автомобиле было как можно более эффективным,— отмечается в заявлении компании.— Учитывая эти пожелания, GM намерена работать с Google, чтобы начиная с 2021 года предоставить потребителям новые возможности использования голосового помощника, встроенной навигации и других автомобильных приложений, совместимых с автомобилями Chevrolet, Buick, GMC и Cadillac по всему миру». После этого, как планирует компания, встроенные приложения Google появятся и на новых автомобилях всех ее остальных марок. При этом в GM подчеркнули, что сервисы Google не получат доступ к данным о поездках, манере вождения конкретного водителя или о состоянии автомобиля.

Ранее Google, который соперничает на этом рынке с Amazon.com и несколькими другими компаниями, уже заключил аналогичные соглашения с другими производителями, которые намерены использовать его мультимедийные технологии в музыкально-развлекательных системах автомобилей. В их числе Renault Nissan и Volvo Cars. В рамках соглашения с одним только GM сервисы Google могут устанавливаться на 3,6 млн автомобилей ежегодно.

Алена Миклашевская