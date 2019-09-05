Предвыборный бюджет Романа Старовойта в шесть раз превысил ресурсы соперников

Официальный бюджет врио губернатора Курской области Романа Старовойта на предвыборную кампанию составил 27 млн руб., сообщается в опубликованном региональным избиркомом отчете о расходовании средств кандидатами. Вместе с другими четырьмя претендентами на пост главы региона Владимиром Федоровым (ЛДПР), Владимиром Фирсовым (КПРФ), Татьяной Черниковой («Зеленые») и Николаев Карцевым («Справедливая Россия») совокупный фонд кандидатов составил, по данным на 25 августа, 31,5 млн руб.

«Пожертвования» реготделения партии «Единая Россия» в избирательный фонд выдвинутого от нее Романа Старовойта составили 27 млн руб. пятью траншами. Политтехнологи врио губернатора пока потратили только 14,12 млн руб. Самая крупная трата — некие «возмездные услуги» за 2,7 млн в начале августа. Остальные деньги ушли, в частности, на изготовление (1,9 млн руб.) и размещение (2,1 млн руб.) агитматериалов, рекламу в газете, на радио и телевидении, аренду транспорта (432 тыс. руб.) и помещений (188 тыс. руб.)

Владимир Федоров получил 2,61 млн руб. от реготделения ЛДПР и почти полностью потратил их на изготовление и размещение наружной рекламы (1,4 млн руб.), печать и распространение бумажных агиток. У Владимира Фирсова было 1,1 млн руб. из бюджета КПРФ. Он потратил 539 тыс. руб., 274 тыс. руб. из которых — «оплата сбора подписей».

Татьяна Черникова сама заплатила за свою кампанию — 500 тыс. руб. понадобилось, чтобы собрать подписи для выдвижения. Самый маленький бюджет (280 тыс. руб.) — у Николая Карцева. «Справедливая Россия» выделила ему лишь 150 тыс. руб., остальные деньги дали местные ООО «ЛК "Красная поляна"» и ООО «Ани дел». Почти все деньги господин Карцев потратил на нотариусов.

Выборы губернатора Курской области пройдут в единый день голосования 8 сентября

Сергей Калашников