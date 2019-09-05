Ростральные колонны в Петербурге полностью отреставрируют к середине сентября

На Стрелке Васильевского острова в Петербурге завершается реставрация Ростральных колонн. Специалисты ООО «Ажио» удалили с поверхности расположенных на них скульптур загрязнения и биологические поражения, укрепили пудостский известняк в зонах деструкции, произвели восполнение утрат, заделку трещин и мастиковку. В настоящее время проводится финальный этап: на поверхность скульптур наносится защитный известковый состав, сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.

Работы по реставрации скульптур на Ростральных колоннах начались в середине мая. Полностью закончить работы предполагается к середине сентября. Предыдущая реставрация проводилась к 300-летию Санкт-Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что заказчиком работ выступает СПТЭК «Газовый клуб».