800 млн могут уйти в Монастырскую

Городские власти завершили исследование аварийного путепровода на ул. Монастырской возле вокзала Пермь I. Оно показало, что объект частично представляет опасность. По проекту РЖД, стоимость его реконструкции составляет 800 млн руб. Если объект не реконструировать, то он может создать проблемы при строительстве объектов культурного кластера на заводе им. Шпагина — тяжелая техника по путепроводу проехать не сможет. Источники в кабмине рассчитывают использовать подъезд через Мотовилихинские заводы и полагают, что реконструкция путепровода должна быть значительно дешевле.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, управление внешнего благоустройства провело исследование состояния путепровода на ул. Решетникова возле вокзала Пермь I. Экспертиза показала, что путепровод частично в аварийном состоянии. Наиболее опасными местами признаны порядка 10 м, на протяжении которых преимущественно находится тротуар, а не проезжая часть.

В администрации Перми информацию не комментируют.

По данным собеседника в мэрии, эти сведения стали основанием для пересмотра маршрутной сети. Как уже сообщал „Ъ-Прикамье“, департамент дорог и транспорта планировал сократить движение автобусов №2 и 3 до остановки «Сквер Решетникова», то есть они не будут курсировать до конечной остановки «Пермь I» и проезжать потенциально опасный объект. Сейчас на этих марш­рутах работают большие автобусы Volgabus, по данным источника, обсуждается вариант замены их на более легкие машины типа ПАЗ или «Газель».

Путепровод был построен в 1899 году во время реконструкции вокзала Пермь I и считается памятником федерального значения. Объект находится в собственности РЖД. Постановлением администрации Перми от 1999 года №2857 объект признан аварийным, на нем ограничено движение транспорта весом более 10 тонн.

Аварийный объект уже вставал на пути транспортного сообщения с вокзалом Пермь I. В прошлом году краевые власти поручили мэрии открыть маршрут №2, который должен был заменить закрывающееся движение электропоездов на линии Пермь I – Пермь II, и выделили на это 22 млн руб. В первый же день «Перм­горэлектротранс» отказался возить пассажиров до конечной остановки, и их высаживали возле сквера им. Решетникова. Но вскоре департамент дорог издал постановление, разрешающее движение крупных автобусов.

Этим летом городские власти подписали соглашение с РЖД о передаче объекта в муниципальную собственность. Свердловская железная дорога, владелец имущества, передает не только объект, но и проектную документацию по его реконструкции.

Как сообщил „Ъ-Прикамье“ собеседник в мэрии, согласно проекту РЖД, стоимость реконструкции оценивается в 800 млн руб. Таких средств в бюджете города не заложено. Другой проблемой может стать статус путепровода как памятника, а также согласовательные процедуры по реконструкции, прогнозирует собеседник.

Аварийный путепровод может помешать и масштабному строительству культурного кластера в районе завода им. Шпагина — к месту стройки тяжелую технику не доставить.

Собеседник в правительстве края сообщил „Ъ-Прикамье“, что в кабмине не видят особых проблем с аварийным объектом. «800 млн руб. — это цена РЖД, их реконструкция предполагала увеличение габаритов путепровода. Нам же это не нужно — железнодорожное движение на этом участке закрывается. Можно обойтись и дешевле»,— отметил источник.

Не видят проблем в кабмине и с транспортной доступностью к месту будущей стройки. «На завод им. Шпагина техника может заехать через ул. Советскую, а к Речному вокзалу есть дорога через Мотовилихинские заводы»,— отметил источник.

Первый вице-спикер Пермской гордумы Дмитрий Малютин считает, что «реконструкция путепровода необходима». «Проблема для города достаточно серьезная, касающаяся безопасности жителей, и обходить ее стороной нельзя. Конечно, реконструкцию можно провести за счет городского бюджета, но мы были бы рады софинансированию со стороны краевой казны»,— добавил депутат.

Вячеслав Суханов