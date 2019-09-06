«Унисто Петросталь» ждет конкурсного производства «дочек»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 19 сентября рассмотрит заявление ООО «Унисто Петросталь Проект», владеющего строительным комбинатом «Муринский» о собственном банкротстве. Если заявление удовлетворят, будет дан старт конкурсному производству, а после рассмотрения требований залогового кредитора — банка «Санкт-Петербург» — состоятся торги по продаже имущества предприятия. Возможная стоимость актива оценивается должником в 500–800 млн рублей. Требования кредиторов будут заявляться в течение двух месяцев после признания должника банкротом и введения конкурсного производства.

Заявление ООО «Унисто Петросталь Проект» о банкротстве — один из этапов процесса банкротства ряда организаций, входящих в группу «Унисто Петросталь», который был инициирован самой компанией. После того как группа компаний столкнулась с финансовыми сложностями в 2018 году, было принято решение о реализации активов. После неудачной попытки продать их на рынке была избрана другая стратегия. В результате на сегодняшний день большинство предприятий, входящих в ГК «Унисто Петросталь» и владеющих активами, подало заявления о несостоятельности. Исключением стали компании, которые выступают застройщиками жилых проектов в Ленинградской области. Речь идет о ЗАО «Унисто» (ЖК «Тридевяткино царство»), ООО «Альтаир-Инвест» (ЖК «Чудеса света»), ООО «Квартал» (ЖК «Аннинский Парк»).

Конкурсное производство уже введено в отношении ООО «Белые ночи Дезкон» (владеет торговым центром во Всеволожске, который также является предметом залога по обязательствам банка «Санкт-Петербург», по оценкам должника, его стоимость может составить 110–150 млн рублей) и ООО «Спортивный клуб по зимним видам спорта» (база отдыха «Мичурин» — актив, который также является залогом по обязательствам банка «Санкт-Петербург» и оценивается должником в 70–100 млн рублей). Кроме того, в начале октября Арбитражный суд рассмотрит заявление банка «Санкт-Петербург» о признании банкротом ООО «Охта Хаус», которое владеет одноименным бизнес-центром на Индустриальном проспекте, 44, к. 2 (актив оценивается должником в 500–650 млн рублей). По словам исполнительного директора ГК «Унисто Петросталь» Андрея Бровина, в большинстве случаев в заявлении указано о применении в отношении должника упрощенной процедуры конкурсного производства. «Это необходимо для того, чтобы максимально оперативно приступить к реализации имущества. При такой модели можно не только быстро приступить к торгам, но и провести сделку максимально безопасно для покупателя, поскольку сделка будет происходить в рамках процедуры банкротства»,— поясняет господин Бровин.

В банке «Санкт-Петербург» заявили, что до окончания судебных процессов комментировать ситуацию не станут.

В компании «Унисто Петросталь» говорят, что общая стоимость активов, которые могут быть реализованы, если конкурсное производство будет введено по всем поданным заявлениям, оценивается в 1,2–1,6 млрд рублей (без учета коммерческой недвижимости ЗАО «Унисто», земельных участков ООО «УПП "Сытнинская"» и ООО «Альтаир-Инвест»). Кредиторами группы компаний являются банки, общая задолженность перед которыми оценивается в 1,6 млрд рублей (1,5 млрд приходится на банк «Санкт-Петербург», еще 100 млн — на Сбербанк).

«Можно предположить, что при рыночной реализации всего имущества, выставленного на продажу, объема полученных средств хватит не только для погашения кредитов, но и на окончание строительства ЖК «Тридевяткино царство»,— считает господин Бровин.

В ГК «Унисто Петросталь» заявляют, что происходящие процессы не мешают завершению начатых девелоперских проектов. Речь идет о трех жилых комплексах в Ленинградской области. Так, проект «Аннинский Парк» уже продан компании «Монолит», выходящей на рынок Ленинградской области (см. “Ъ” от 04.09.2019), возобновлено строительство ЖК «Тридевяткино царство», а комплекс «Чудеса света» находится на стадии ввода в эксплуатацию. В отношении ЗАО «Унисто» («Тридевяткино царство») Арбитражный суд также рассматривает заявления о признании застройщика банкротом. Как поясняют в компании, дело было возбуждено более полутора лет назад, однако процедура банкротства до сих пор не введена. «Это означает, что ЗАО "Унисто" выполняет все финансовые обязательства перед каждым заявителем о несостоятельности»,— подчеркивают в ГК «Унисто Петросталь».

По словам арбитражного управляющего, партнера CLC Ивана Яковенко, схема банкротства предприятий ГК «Унисто Петросталь» выбрана оптимально. «Должник ходатайствует о применении конкурсного производства, минуя процедуру наблюдения. Это означает, что арбитражный управляющий сможет незамедлительно приступить к инвентаризации, оценке и реализации имущества и, как следствие, к удовлетворению требований кредиторов. Анализ дел о банкротстве предприятий, входящих в группу компаний, показывает отсутствие каких-либо жалоб и споров между участниками процесса, это также в пользу выбранной стратегии»,— отмечает господин Яковенко.

Арина Макарова