«Парма» сможет тратить бюджетные деньги на публикации в СМИ

Глава Перми Дмитрий Самойлов внес в гордуму проект изменений в расходное обязательство о выделении средств АНО «Фонд поддержки пермского баскетбола „Парма“». Напомним, с 2017 года бюджет Перми выделяет клубу по 60 млн руб. в год, а с 2019-го — по 80 млн руб. Общий бюджет команды на предстоящий сезон составит 280 млн руб.

Согласно поправкам, финансирование клуба предлагается продлить еще на один сезон, до конца 2022 года. Кроме того, предлагается расширить перечень направлений, на которые клуб может тратить деньги. Так, один из пунктов «изготовление полиграфической и рекламной продукции» предлагается дополнить «размещением информации об играх и команде в средствах массовой информации и интернете».

Источник в клубе отметил „Ъ-Прикамье“, что это делается для того, чтобы у клуба такая возможность просто появилась, сейчас «Парма» пользоваться ей не планирует.