Краевой минздрав не продлил контракт с главврачом Березовской ЦРБ

Министерство здравоохранения Пермского края не стало продлевать контракт с главврачом Березовской центральной районной больницы Александром Щукиным. Как сообщили „Ъ-Прикамье“ в пресс-службе ведомства, контракт с ним закончился 31 августа. Исполнение обязанностей возложено на Оксану Радченко Оксану, замглавного врача по медчасти. По одной из версий, это связано с предстоящей реорганизацией учреждения - его могут присоединить к городской больнице Кунгура. В пресс-службе подтвердили, что возможность присоединения Березовской ЦРБ к городской больнице в Кунгуре обсуждалась, однако окончательного решения по этому поводу не принято.