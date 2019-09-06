Градозащитник требует признать незаконным заключение экспертизы на проект реконструкции ул. Революции

Пермский градозащитник Денис Галицкий обратился в Ленинский райсуд с иском к КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края». На сайте суда указано, что в качестве заинтересованных лиц выступают: администрация Перми, МКУ «Пермблагоустройство», ООО «ДорТехИнжиниринг», проектная фирма «Орта», а также Петербургский государственный университет путей сообщения.

Как поясняет Денис Галицкий в своем блоге, он требует признать незаконным положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию по первому этапу реконструкции ул. Революции (от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии). «Это вызовет невозможность эксплуатации трамвайного пути, но сносить ничего не потребуется — трамвайные рельсы могут остаться в полотне дороги, и они не будут мешать движению автотранспорта (они так и спроектированы)»,— поясняет градозащитник. По его оценке, «безопасность трамвайных путей не подтверждена в установленном законом порядке, и заключение экспертизы не могло быть положительным». Судебное заседание назначено на 24 сентября.

Собеседник в мэрии доводы общественника назвал несостоятельными.

Напомним, реконструкция ул. Революции в Перми началась осенью прошлого года. В рамках реконструкции планируется, что от ЦКР до ул. Сибирской будет устроено четырехполосное движение, по две полосы в каждую сторону, и обустроены трамвайные пути. Как отмечали в администрации Перми, монтаж трамвайных путей «идет по новой технологии, применяемой только в Москве и Санкт-Петербурге и позволяющей избежать при эксплуатации шума и вибрации». Обустройство новых трамвайных путей позволит соединить существующие трамвайные линии. Таким образом, трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по ул. Революции проехать до ул. Горького и затем до Мотовилихи.