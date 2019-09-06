На пермском ипподроме запретят строительство жилья

Глава Перми Дмитрий Самойлов внес в гордуму Перми изменения в правила землепользования и застройки города. Они предполагают установление для 11 участков, расположенных на площадке бывшего ипподрома (ш. Космонавтов, 158б, 162, 162а), зоны Ц-5 (зона оптовой торговли, открытых рынков). Сейчас, согласно публичной кадастровой карте Перми, указанные участки находятся в зоне многоэтажной жилой застройки (Ж-1).

Напомним, указанные участки принадлежат холдингу MallTech, который в 2018 году продал их девелоперу «Талан», собиравшемуся построить здесь жилье. Однако эта площадка понадобилась краевым властям под конгресс-холл, и девелопер вернул участки продавцу. Ранее и городские власти заявили о намерении изменить зонирование указанных территорий.