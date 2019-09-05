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Митинг "Против произвола на выборах" на площади Ленина у Финляндского вокзала

Фото: Давид Френкель / Коммерсантъ

В Петербурге начался митинг против фальсификаций на выборах

На площади Ленина в Петербурге начался митинг против фальсификаций и произвола на выборах. К началу акции в сквере у Финляндского вокзала собралось около 200 человек. Всех участников пропускают через специально установленные рамки металлоискателя, сообщает с места событий корреспондент “Ъ-СПб”.

Правоохранителей на акции насчитывается как минимум не меньше, чем митингующих. Отметим, что фонтан у памятника Ленину в этот раз отключать не стали. Никаких противоправных действий к данному моменту на акции пока не зафиксировано.

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