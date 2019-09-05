Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как сдать свою квартиру застройщику в зачет части стоимости новой.

Услуга trade-in довольно прочно устоялась на рынке недвижимости. Принцип действия тот же, что и, к примеру, на автомобильном рынке. Клиент сдает свою квартиру застройщику в зачет части стоимости новой. Несколько столичных застройщиков уже работают по этой схеме не менее трех лет. И вот еще два проекта заявили о предоставлении такого сервиса. В данном случае девелопер гарантирует сохранение за клиентом стоимости недвижимости на случай пересмотра ценовой политики. А некоторые застройщики еще и сохраняют для клиента возможность проживания на своей старой площади до момента получения ключей от новой. Либо, как вариант, может быть предложена помощь по подбору квартиры в аренду на время окончания строительства объекта и проведения ремонтно-отделочных работ в новом доме.

При таком подходе, уверяют брокеры, клиентам, планирующим приобретение новой квартиры на средства от продажи старого жилья, не придется заниматься реализацией недвижимости самостоятельно или же дополнительно искать риэлтора. Всю сделку в режиме «одного окна» можно заключить через девелопера или его партнера по реализации. Но главное преимущество, предлагаемое сейчас, — это фиксация стоимости забронированной квартиры. Нужно только проверять сроки этой фиксации при подписании договора.

Аналитики говорят, что сегодня уже до 40% сделок на первичном рынке совершается через trade-in. Среди клиентов, пользующихся такой услугой, немало тех, кто получил квартиру в подарок или как наследство от родственников, но совершенно не планирует в ней жить и в итоге делает обмен на квартиру в новостройке. Немало и тех, у кого было куплено жилье в новом проекте, но за время его строительства изменились семейные планы и личные обстоятельства. К примеру, родились дети и стала нужна более просторная квартира. Поэтому с помощью взаимозачета сегодня обменивают жилье как в старых хрущевках, так и в новых домах.