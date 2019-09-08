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Фото: Reuters

Не читайте до обеда газету The Sun

Как бойкот одного издания мог изменить политические предпочтения Ливерпуля

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Ученые Лондонской школы экономики и Цюрихского университета выяснили, что без газеты The Sun, которой в свое время объявили бойкот жители Ливерпуля, в городе оказалось на 10% меньше евроскептиков, чем в среднем по Британии.


Почему The Sun изгнали из Ливерпуля


История взаимоотношений таблоида The Sun с жителями Ливерпуля давно вошла во многие учебники по истории журналистики. В 1989 году после давки на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде, в результате которой погибли 96 болельщиков футбольного клуба «Ливерпуль», газета в своем материале возложила вину за трагедию на самих фанатов. В статье под заголовком «Правда» говорилось, что пьяные ливерпульцы не пропускали к раненым спасателей, мешали работе полицейских, дрались с ними и «мочились на смелых полицейских и даже на тела мертвых».

Позже стало известно, что материал был основан на рассказах некоторых полицейских, которые хотели перенести вину за свои просчеты в организации мероприятия и оказании помощи пострадавшим на болельщиков.

Общенациональный бойкот, который требовали объявить местные СМИ и общественные организации, не был поддержан. Однако в Ливерпуле и окрестностях The Sun продавать перестали.

В 2012 году газета опубликовала материал «Реальная правда», в котором признала ошибку и назвала день публикации о трагедии на стадионе «Хиллсборо» «самым черным днем в своей истории». Тем не менее до сих пор в Ливерпуле во многих газетных киосках висят таблички: «The Sun к продаже не принимается».

Это не означает, что горожане отказались от чтения газет подобной стилистики. The Sun в Ливерпуле успешно заменил другой таблоид — The Mirror.

Как жители Ливерпуля стали еврооптимистами


Исследователи Флориан Фоос и Даниэль Бишофф изучили настроения жителей Ливерпуля по отношению к евроинтеграции до и после изгнания The Sun из города. По этому вопросу The Sun и сменившая ее The Mirror занимали очень четкие и диаметрально противоположные позиции. The Sun ЕС не жалует, в то время как The Mirror Евросоюзу благоволит.

В 1989 году 34% жителей графства Мерсисайд, административным центром которого является Ливерпуль, хотели выхода страны из европейского сообщества. Это было на 9% больше, чем в других сопоставимых по размеру английских графствах. В 2004 году евроскептиков в Мерсисайде оказалось уже всего 14% против 18% в других регионах страны.

А на референдуме 2016 года мерсисайдцы в соотношении 51% против 49% проголосовали против выхода страны из ЕС. Среди жителей самого Ливерпуля сторонников ЕС оказалось еще больше — 58%. В целом по стране итоги референдума оказались следующими: 51,9% — за выход из ЕС, 48,1% — против выхода.

«Изучив динамику отношения к ЕС среди жителей Ливерпуля и Мерсисайда в целом, мы хотим показать, насколько позитивнее оказалось отношение местных жителей к ЕС после бойкота The Sun»,— пишут авторы исследования.



Они подчеркивают, что анализировали лишь один фактор влияния на отношение мерсисайдцев к ЕС. Поэтому авторы сами охарактеризовали исследование как «квазиэкспериментальный подход».

Почему влияние газет может быть преувеличено


Другие эксперты также отмечают, что объяснять изменение политических предпочтений отсутствием в продаже одной газеты нельзя.

Необходимо учитывать и другие факторы — экономическую ситуацию в конкретном регионе, популярность там тех или иных политиков с их отношением к ЕС и т. д.

Профессор журналистики в Лондонском университете Рой Гринслейд указывает, что, например, в Манчестере, где никакого бойкота The Sun не было, 60,4% жителей проголосовали против выхода из ЕС. Он также обращает внимание на то, что после начала подготовки к референдуму 2016 года The Mirror снизила свою проевропейскую риторику, зная, что значительная часть ее аудитории все-таки предпочитает «Брексит». Обозреватели The Independent отмечают, что улучшение отношения ливерпульцев к ЕС в 1990-х годах может объясняться не столько бойкотом The Sun, сколько ростом инвестиций из Европы.

Тем не менее профессор Гринслейд считает, что работа Флориана Фооса и Даниэля Бишоффа дает почву для размышлений и более глубокого анализа того, как редакционная политика СМИ влияет на политические предпочтения читателей. «Это исследование не дает исчерпывающих доказательств, однако проливает свет на интересный кейс»,— считает он.

Евгений Хвостик


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