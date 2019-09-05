В поселке Хвойный открылась поликлиника для взрослых и детей

В четверг, 5 сентября, в Красносельском районе Петербурга открылось сразу два учреждения здравоохранения: пункт оказания амбулаторной медицинской помощи взрослому и детскому населению в поселке Хвойный и офис врача общей врачебной практики в квартале «Солнечный город». Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Поликлиника в Хвойном является филиалом Городской поликлиники №93. Филиал оборудован кабинетами врачей-терапевтов, врача-педиатра с боксом для инфекционных больных и процедурным кабинетом. Офис врача общей врачебной практики в «Солнечном городе» на проспекте Ветеранов, д.169/1 рассчитан на 42 посещения в смену. Все кабинеты оборудованы новейшим оборудованием.

“Ъ-СПб” писал, что построить поликлинику в поселке Хвойный ранее потребовала прокуратура, внеся соответствующее представление в адрес главы районной администрации.