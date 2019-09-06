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Продолжение «подводной» коллекции Lalique появилось в Москве одновременно с Парижем

Сегодня в Париже стартовала выставка интерьерного дизайна Maison & Objet, на которой представят новинки осенне-зимнего сезона. Хрустальный бренд Lalique покажет продолжение коллекции Aquatique, вдохновленной Азией и мифологией подводного мира. В линейке представлены новый — янтарный — оттенок хрусталя и вазы с рыбами-розохвостами.

Произведение стеклодувов-виртуозов — ваза «Посейдон», мастерски украшенная по бокам парой морских коньков, символов царя морей. Ваза Tourbillons (фр. «вихрь, водоворот») — дань наследию французского дома. В 1926 году, на пике творчества, Рене Лалик создал узор, который напоминает цветение папоротника. Графичные и одновременно плавные изгибы вазы Tourbillons напоминают завитки растения, закручивая свет в водоворот хрусталя. Теперь Lalique перевыпускает историческую вазу в новом — мятно-зеленом — цвете.

Коллекцию Aquatique можно будет увидеть в московских бутиках бренда, ЦУМе и ДЛТ одновременно с показом на выставке в Париже. Остальные новинки других брендов коллекционерам и ценителям придется ждать еще несколько недель.

Салон Maison & Objet пройдет в Париже с 6 по 10 сентября.

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