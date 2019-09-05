За 10 лет в Краснодаре планируют построить 60 новых школ

В столице Кубани разработают рассчитанную на десять лет программу по строительству общеобразовательных учреждений. Как сообщают в мэрии, за это время в городе необходимо построить не менее 60 новых школ.

Как прозвучало на краевом совещании, посвященном, в том числе, проблеме переполненности учебных заведений, с 2015 года на Кубани было построено 36 школ. Десять из них открываются в этом учебному году.

«В прошлом году в край переехало более 62 тысяч человек. Даже строительство десяти школ в год — недостаточно. Ситуацию надо “расшивать”, и в следующем году мы планируем построить уже 14 новых школ», — сказал глава региона Вениамин Кондратьев.

По словам вице-губернатора края Анны Миньковой, при социальном нормативе на 1 тыс. жителей в Прикубанском и Карасунском округах Краснодара необходимо дополнительно построить более 30 школ. В настоящее время в кубанской столице ведется строительство пяти школ, до конца года планируется начать строить еще пять. В разных стадиях идет подготовка проектов 15 детсадов и 12 школ. Все их планируют начать строить в течение ближайших полутора лет, сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

В качестве возможных источников финансирования строительства школ краснодарские власти рассматривают краевой и федеральный бюджет, государственно-частное партнерство, а также возможности компаний-застройщиков.

Василий Хитрых