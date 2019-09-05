Бензин в Башкирии за год подорожал на 3,5%

Стоимость бензина на заправках Башкирии за последний год — с сентября 2018 по сентябрь 2019 годов — подорожала на 3,5%, следует из данных Башстата республики. По состоянию на 2 сентября литр бензина марки Аи-92 стоил 41,89 руб. — на 3,2% больше, чем год назад. В РФ средняя цена бензина этой марки составляет 42,23 руб.

Бензин марки Аи-95 в среднем по Башкирии стоит 44,82 руб. За год цена выросла на 2,7%. В России средняя цена топлива этой марки составляет 45,66 руб.

Литр Аи-98 за год подорожал на 4,3%, до 49,92 руб. В России средняя цена литра бензина этой марки — 51,46 руб.

Дизтопливо повысилось в цене на 3,6%, до 45,44 руб. (средняя цена в России — 46,14 руб.).

Крупнейшим игроком на розничном рынке топлива в Башкирии является «Башнефть» (входит в «Роснефть»). Второй по величине игрок — ЛУКОЙЛ.

Майя Иванова