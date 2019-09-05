ВТБ запустит в Мурманске первый в мире велопрокат за Полярным кругом

05 сентября, четверг
Правительство Мурманской области и группа ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации проекта общественного велопроката в регионе. Это будет первый в мире велопрокат, запущенный за Полярным кругом, сообщили в пресс-службе ВТБ.
По условиям соглашения стороны рассматривают возможность установки на территории Мурманска 10 велостанций с сотней велосипедов.
Ранее “Ъ-СПб” писал, что проект банка ВТБ «Велобайк» (работает с 2013 года в Москве) планируется также в 2020 году запустить в Петербурге.