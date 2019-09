Де Сталь и Бэнкси выставят на Christie’s

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о работах французского и британского художников, которые можно будет приобрести в сентябре.

Вот мы с вами говорили о выставках московских музеев, а давайте глянем на те аукционы, которые предлагает нам, скажем, дом Christie’s.

Начнем сразу с художника, нам довольно близкого. Никола де Сталь (1914-1955). Николай Владимирович Сталь фон Гольштейн — яркий представитель Парижской школы. 17 октября Christie’s выставит на торги коллекцию Ли Бувье Радзивилл, которая считалась иконой стиля и тонкой ценительницей прекрасного и переписывалась, между прочим, с видным специалистом по Ренессансу Бернардом Беренсоном. Так вот, в рамках этих торгов будет выставлено полотно де Сталя «Парк де Пренс». Огромная картина, 200 на 350 см, написанная весной 1952 года, навеяна впечатлениями от футбольного стадиона, на ней даже можно разглядеть кубистически выполненных футболистов. Оценка весьма серьезна — от 18 до €25 млн.

А уже в сентябре, с 16 по 24 число, Christie’s проведет онлайн-аукцион Banksy: I can't believe you Morons actually buy this sh*t, что можно попытаться перевести как «Бэнкси: я не могу поверить, что вы, кретины, действительно покупаете это дерьмо». Понятно, работы какого художника будут предложены на торгах. Сам аукцион назван в честь одноименной работы 2007 года; на ней среди полотен, за которые бьются покупатели, висит картина с такой надписью. Также на нынешние торги будут выставлены такие известные работы, как «Девочка с воздушным шаром», «Выбери свое оружие» и различные вариации изображения крысы — визитной карточки художника. Уверен, что после недавней акции Бэнкси, когда картина «Девочка с воздушным шаром», купленная за $1,4 млн, была наполовину тут же уничтожена шредером, нынешние девочки и крысы будут пользоваться бешеным успехом.

Также обещают распродажи скульптур Джереми Льюиса, многоэтапное аукционирование собрание семьи Кларков, коллекции Джереми Ланкастера, Терри Крамер.