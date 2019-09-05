От проектора до игровой кабины

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает о новинках компании Acer, представленных в Берлине.

Ежегодная выставка потребительской электроники IFA стартует только 6 сентября, но несколько вендоров уже представили свои продукты за два дня до открытия. Первой была компания Acer. В ее портфолио новинок оказались проекторы, игровые ноутбуки, хромбуки, мониторы, модели для творческих задач семейства ConceptD Pro, традиционные обновления линеек Swift и Aspire и целая игровая кабина Predator Thronos Air.

Конструкция последней похожа на брутальный металлический кокон из фильма про трансформеров. Хотя по сути это действительно кабина, внутри которой установлено регулируемое кресло, три монитора, объединенные в широкоформатное визуальное поле для геймера, стол для клавиатуры и мышки, а так же есть место под установку компьютера. Новые игровые ноутбуки Predator Triton 300 и 500, естественно, получили прирост характеристик комплектующих, среди которых самая впечатляющая — это невероятные 300 Гц частоты обновления дисплея старшей модели.

Кроме «железяк» в геймерском направлении важным анонсом Acer стал релиз открытого игрового сообщества Planet9. В нем пользователи могут создавать команды и тренироваться. Пока платформа на закрытом бета-тестировании. В открытую стадию сообщество перейдет в конце января следующего года.

Не самой дорогой и уж тем более мощной, но самой необычной новинкой на фоне всех продуктов Acer этого года оказался проектор C250i. Мало того что он имеет нестандартную форму для своего типа продуктов, цилиндр, так к тому же это первая в мире модель с автоматическим переключением в портретный режим. По заверениям вендора, гаджет без каких-либо специальных настроек транслирует изображение с экрана смартфона без черных полос по бокам. По задумке создателей, как раз проецирование контента с телефона — это ключевой сценарий использования устройства. Отсюда довольно сносные, не более, характеристики: Full HD разрешение, 300 люмен яркости, контрастность 5000:1 и поддержка 100% цветового пространства NTSC. Автономность Acer C250i ограничена пятью часами.

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