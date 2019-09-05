Севергазбанк взыскал €80 тыс. с управления капстроительства Липецкой области

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск Севергазбанка о взыскании с управления капитального строительства Липецкой области €80,06 тыс. в рублевом эквиваленте (около 6 млн руб.). Должны быть взысканы €78, 41 тыс. основного долга по государственному контракту и €1,65 тыс. евро неустойки за период с 6 марта по 31 июля 2019 года.

Как поясняется в материалах дела, в августе 2010 года между управлением и ООО «Медилукс» был заключен государственный на проектирование и строительство лабораторного корпуса областного туберкулезного диспансера в Липецке. Работы были выполнены и приняты заказчиком, но не оплачены в полном объеме. В ноябре 2011 года «Медилукс» уступил Севергазбанку как своему агенту требования к липецким властям.

Ирина Лобанова