В Аксае на вырученные от сбора макулатуры деньги построили детскую площадку

По итогам акции в 2019 году «Сдай макулатуру – спаси дерево» жители Аксая собрали 33 т макулатуры, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона. На вырученные деньги в Аксайском районе на территории Центральной районной больницы построили детскую площадку, а также установили бизиборды внутри поликлиники. В акции приняли участие 10 тыс. человек.

Мероприятие проходит в городе ежегодно. В 2017 году горожане сдали 28 т. бумаги, и на вырученные деньги в городском парке построили спортивную площадку. В прошлом году в городе собрали 28,6 т макулатуры и открыли новую спортивную площадку с тренажерами в сквере на ул. Платова.

Дарья Голякова