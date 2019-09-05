В Сочи и Анапе из-за ливней и смерчей объявили экстренное предупреждение

В ночь на пятницу, 6 сентября, в Сочи ожидается резкое ухудшение погоды. В частности, синоптики прогнозируют ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду.

На реках курортной столицы возможен резкий подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селей. Над морем возможно формирование смерчей. По оценкам синоптиков такая погода продлится до конца пятницы, 6 сентября, а также сохранится в субботу, 7 сентября.

С 5 по 7 сентября ливень, с грозой и градом ожидается и на территории Анапы, где порывы ветра также достигнут 20-22 метров в секунду. На реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды.

По данным ГУ МЧС по краю, 6 сентября местами по региону ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь, днем с градом. Ветер будет северо-восточный, восточный скоростью 5-10 метров в секунду, местами при грозах – порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +14…+19°, в юго-восточных предгорьях +9...+14°, днем +24... +29°.

Василий Хитрых