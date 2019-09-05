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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Нижегородская служба судебных приставов привлекает священников к взысканию долгов

Управление федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Нижегородской области стало привлекать представителей городского совета отцов и священников Русской православной церкви для проведения рейдов по взысканию средств с родителей-должников по алиментам. Предполагается, что в дальнейшем к работе присоединятся и представители других конфессий.

В ведомстве посчитали эффективными привлечение духовенства к работе с должниками. Рейды с участием священников подстегивали неплательщиков «трудоустраиваться и начинать регулярные выплаты в пользу детей», пишет «НИА Нижний Новгород» со слов руководителя регионального УФССП Леонида Морковкина.

Анастасия Еремина


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