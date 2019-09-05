Теракт за челюсть Бойня в школе в Кушве планировалась из мести

Власти Свердловской области официально подтвердили информацию о предотвращении теракта в учебных заведениях Кушвы, который хотели организовать 16-летние подростки. По сведениям “Ъ”, изначально один из них планировал совершить самоубийство в школе, однако позже решил повторить сценарий бойни в американской школе «Колумбайн». Как следует из переписки подростка, причиной мог стать конфликт с одноклассником, который ранее сломал ему челюсть.

Информацию о задержании двух подростков, готовивших теракт в учебных заведениях Кушвы, подтвердил министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов. «Сотрудники УФСБ по Свердловской области и оперативники регионального управления по борьбе с экстремизмом ГУ МВД РФ выявили подготовку со стороны двух 16-летних подростков массового убийства в городе Кушва»,— сообщил он и уточнил, что сейчас делом занимается Следственный комитет России (СКР).

Господин Биктуганов попросил педагогов и руководителей школ, родителей чаще общаться с детьми, чтобы «помочь им уйти от каких-то таких неправомерных действий».

«Мы должны иметь возможность отслеживать и оперативно реагировать на сигналы, исходящие от ребенка, обратить внимание на его проблемы»,— добавил министр.

Напомним, двое 16-летних подростков планировали устроить массовое убийство 2 сентября либо в школе №1, либо в Баранчинском электромеханическом техникуме. По данным источников, знакомых с ситуацией, молодые люди познакомились в социальных сетях и состояли в группах, посвященных теракту в американской школе «Колумбайн». По факту приготовления к убийству двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ) возбуждено уголовное дело.

Основанием для задержания стала личная переписка подростков в соцсетях, в которой один из молодых людей обсуждал план нападения на учебное заведение. Для этого он начал подбирать оружие. На момент подготовки к массовому убийству у подростка якобы имелись «гладкоствольное оружие, ТОЗ-106, разгрузка на шесть обойм (разгрузочный жилет.— “Ъ”), оперативные наушники, тактические перчатки и две подсумки под гранаты».

Как следует из переписки, одной из причин планов массового убийства мог стать конфликт с одноклассником, который ранее сломал ему челюсть. До этого в переписке подросток рассматривал вариант самоубийства в своей школе.

В итоге в апреле он сообщил собеседнице, что они с другом планируют «повторить то, что было в 1999 году в "Колумбайне"» 10 сентября следующего года.

Однако позднее, по сведениям “Ъ”, появилась информация, что теракт произойдет в начале сентября 2019 года. В результате об этих планах узнали правоохранительные органы.

Источники в силовых структурах уточнили, что сейчас подростки не задержаны, они находятся дома. В УФСБ по Свердловской области и региональном СКР ситуацию не комментируют.

В управлении образования Кушвинского городского округа сообщили, что пока не могут комментировать информацию из-за следственных действий. Сейчас в учебных заведениях устанавливают турникеты. «Деньги на турникеты были выделены еще в начале года, их установка началась в апреле и продолжается. Также средства предусмотрены на физическую охрану, системы контроля доступа к школам и ремонт ограждений»,— сообщили в администрации. В школе №1 отказались от комментариев. «Техникум работает в обычном режиме. Безопасность обучающихся и сотрудников обеспечена»,— заявил директор техникума Дмитрий Белоусов в своем обращении к студентам, коллегам и родителям на сайте учебного заведения.

Дарья Соколова, Екатеринбург