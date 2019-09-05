Путин предложил три кандидатуры на пост главы Кабардино-Балкарии

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов парламента Кабардино-Балкарской Республики (КБР) три кандидатуры на пост главы КБР: директора филиала ПАО «РусГидро» Игоря Кладько, врио главы республики Казбека Кокова и министра природных ресурсов и экологии КБР Ильяса Шаваева. Как сообщает пресс-служба парламента КБР, голосование по избранию главы республики назначено на 3 октября 2019 года.

Напомним, возглавлявший с декабря 2013 года Кабардино-Балкарскую Республику Юрий Коков в сентябре 2018 года попросил о переводе по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера, на работу в Москву. Врио главы Кабардино-Балкарии был назначен Казбек Коков.

Подробнее о перестановке читайте в материале “Ъ” «Ход тремя конями».