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Силовики провели обыски в администрации Октябрьского района Самары

В администрации Октябрьского района прошли обыски. Сейчас правоохранители проводят проверку. Об этом сообщает городская администрация. О причинах обыска мэрия не сообщает. Администрация района оказывает содействие силовикам и предоставляет им все необходимые сведения и документы.

По информации СМИ, следственные мероприятия проводятся в связи с получением взятки сотрудником отдела потребительского рынка по фамилии «Фролов». Следственный комитет по Самарской области ситуацию не комментирует

Анастасия Юдина


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