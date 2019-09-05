Самоконтроль в обмен на невиновность Правительство внесло в Госдуму законопроект об антимонопольном комплаенсе

Законопроект об антимонопольном комплаенсе, над которым Федеральная антимонопольная служба (ФАС) работала более шести лет, внесен в Госдуму. Для бизнеса создание такой внутренней системы будет добровольным — при этом участники рынка могут обратиться в ФАС за заключением о соответствии их систем антимонопольному законодательству. Если ведомство выдало положительное заключение, а организация действовала в рамках системы соответствия, она не может считаться нарушившей антимонопольное законодательство.

Правительство внесло в Госдуму законопроект об антимонопольном комплаенсе — документ в четверг опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Так, предлагается закрепить в законе «О защите конкуренции» понятие «система соответствия» — совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренним актом организации, направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

Отметим, над этой идеей ФАС работала более шести лет.

В течение этого варианта обсуждалось обязательное введение комплаенса для субъектов естественных монополий и госкомпаний, унитарных предприятий, затем — добровольное для всех с возможностью снижения штрафа при наличии у компании системы соответствия (см. “Ъ” от 1 июля 2016 года).

Итоговый вариант, поступивший в Госдуму, предполагает, что участники рынка создают такую систему на добровольной основе. Компании могут направить в ФАС свой внутренний акт, формирующий систему, для получения заключения о соответствии антимонопольному законодательству. Если ФАС признает его таковым, то в дальнейшем эта организация не может считаться нарушившей антимонопольное законодательство, если действовала в рамках согласованных правил системы соответствия.

По данным ФАС, некоторые компании уже используют систему. Как ранее пояснял “Ъ” заместитель главы ФАС Сергей Пузыревский, антимонопольные штрафы — одни из самых высоких (до 15% годовой выручки с рынка, на котором совершено правонарушение), что «буквально подталкивают компании к тому, чтобы они искали механизмы предупреждения» (см. “Ъ” от 2 июля 2018 года).

Как отмечается в пояснительной записке, меры стимулирования соблюдения антимонопольного законодательства показали свою эффективность.

Так, быстрому устранению нарушений способствует выдача предупреждения — в случае его исполнения лицо не подлежит административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. По данным ФАС, в 2018 году было выдано 3978 предупреждений, 81,1% из которых исполнено в срок и надлежащим образом.

Евгения Крючкова