Спорткомплекс «Олимп» в Невинномысске откроют в октябре

Невинномысский спорткомплекс «Олимп» откроют в этого года, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края. На объекте уже завершили ремонт, сейчас там благоустраивают прилегающую территорию, на которой размещена дополнительная универсальная спортплощадка.

«По сравнению с тем, в каком состоянии комплекс находился прежде, перемены разительные. Я уверен, что в своем направлении он станет одним из лучших в стран», – передает пресс-служба слова губернатора региона Владимира Владимирова.

В следующем году на базе спорткомплекса планируют открыть 12 групп по адаптивной физической культуре и спорту для людей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия в оздоровительных группах будут бесплатными.

Дарья Голякова