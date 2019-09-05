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Спорткомплекс «Олимп» в Невинномысске откроют в октябре

Невинномысский спорткомплекс «Олимп» откроют в этого года, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края. На объекте уже завершили ремонт, сейчас там благоустраивают прилегающую территорию, на которой размещена дополнительная универсальная спортплощадка.

«По сравнению с тем, в каком состоянии комплекс находился прежде, перемены разительные. Я уверен, что в своем направлении он станет одним из лучших в стран», – передает пресс-служба слова губернатора региона Владимира Владимирова.

В следующем году на базе спорткомплекса планируют открыть 12 групп по адаптивной физической культуре и спорту для людей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия в оздоровительных группах будут бесплатными.

Дарья Голякова


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