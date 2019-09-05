Имущество ростовской транспортной компании «РусЭлТранс» выставили на торги за 74 млн рублей

В рамках ликвидации ростовской транспортной компании «РусЭлТранс» ее имущество выставлено на торги. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Всего на торги выставлено 38 троллейбусов (большая часть — 2002 года выпуска), ГАЗель Бизнес, автомобили Урал-4320 и ГАЗ-3110, а также офисная техника и мебель, оргтехника и комплектующие. Начальная цена составляет 73, 6 млн руб. Величина снижения начальной цены для каждого периода проведения торгов — 5% от начальной цены.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ростовская транспортная компания «РусЭлТранс» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2002 году. Основной вид деятельности — регулярные перевозки пассажиров троллейбусами в городском и пригородном сообщении. Иск о банкротстве компании был подан в начале 2016 года, в августе 2018 года он был удовлетворен.

Кристина Федичкина