В Курганской области открыли завод по производству растительного масла

В селе Верхнее Куртамышского района Курганской области открылся завод по переработке масличных культур производительностью 20 т в сутки. Общий объем инвестиций в запуск производства составил 120 млн руб. На предприятии будет создано 17 рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

Инициатором реализации инвестпроекта выступил сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Возрождение», основанный полтора года назад и объединяющий десять сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств Зауралья. На предприятии будут производить нерафинированное подсолнечное, рапсовое и льняное масло. Производство будет безотходным: лузгу будут отправлять в котельную для отапливания площадей, жмых – на корма для птиц и животных. В будущем планируется поставить в цехах прессы для вторичного отжима, линии выдува бутылок и розлива масла.