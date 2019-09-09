Сменит имя и имидж

«Ижкомбанк» решил зарегистрировать новый товарный знак «Датабанк». Как отмечают в банке, это первый официальный шаг на пути к полному ребрендингу организации. Там подчеркивают, что переименование и изменение фирменного стиля — часть новой стратегии банка, направленной на расширение количества регионов присутствия, а также на модернизацию технологической платформы. Специалисты напоминают, что ранее по этому пути пошел другой банк из Удмуртии «ИжЛадабанк», ставший «БыстроБанком». Они считают, что потенциал для выхода в другие регионы есть, однако многое зависит от надежности партнеров.

Решение о проведении ребрендинга «Ижкомбанка» было принято на стратегической сессии с участием акционеров и менеджмента. В банке подчеркивают, что переименование и изменение фирменного стиля является частью их новой стратегии, направленной на расширение количества регионов присутствия, а также на модернизацию технологической платформы, которая позволит обновить клиентские сервисы. В настоящее время за пределами Удмуртии банк имеет офис только в Пермском крае.

«Ребрендинг для нас — стимул быть современнее, быстрее, умнее, соответствуя новому названию. А клиентам, мы надеемся, новые название и фирменный стиль помогут разглядеть в нас качества, которых они, раньше, возможно, не замечали и воспользоваться нашими услугами»,— отмечает председатель правления АКБ «Ижкомбанк» Андрей Пономарев.

Официальное переименование с внесением соответствующих изменений в учредительные документы произойдет после принятия решения общим собранием акционеров банка в конце октября. Для третьих лиц банк изменит свое название после регистрации нового устава, ближе к 2020 году.

ПАО «Ижкомбанк» было зарегистрировано в октябре 1990 года. Чистая прибыль организации на 1 января 2019 года составляла почти 191,5 млн руб. Активы — более 12,1 млрд руб. Председателем совета директоров «Ижкомбанка» является управляющий акционер холдинга «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов.По данным «Спарк-Интерфакс», основными совладельцами общества являются Марина Шутова (доля в уставном капитале 19,99%), Алексей Пьянков (19,98%), Михаил Питкевич (19,98%), ООО «Финком» (15,01%), ООО «Хайперфудс Холдинг» (9,99%), Андрей Осколков (9,99%). По данным сервера раскрытия информации, банк начал размещение 50 млн обыкновенных акций по цене 1 руб. за штуку по закрытой подписке.ООО «Хайперфудс Холдинг» обозначено как потенциальный покупатель этого пакета акций.Конечными собственниками ООО «Хайперфудс Холдинг» являются Андрей Осколков и Андрей Шутов. Этому обществу принадлежат 100% ООО «Комос-Групп».

По мнению учредителя компании «Бизнес консультация "Верное решение"» Никиты Калмыкова, с точки зрения продвижения — это оптимальный шаг, поскольку в названии «Ижкомбанк» есть привязка к конкретному региону, а переименование позволит решить задачу с выходом на федеральный рынок. «Они привлекали экспертов, проводили стратегические сессии, то есть это взвешенное, продуманное решение, не скоропалительное, поэтому оно должно принести соответствующие плоды. При этом само название "Датабанк" может двояко восприниматься потребителями, люди могут путать банк как финансовую организацию и "датабанк" как хранилище данных»,— подчеркнул господин Калмыков добавив, что в новом наименовании есть акцент на цифровой экономике, что видится перспективным.

Он напомнил, что ранее по пути отказа от региональной привязки в названии пошел другой банк из Удмуртии — «ИжЛадабанк». В 2008 году он стал «БыстроБанком», руководство заявляло о планах по расширению присутствия банка в других регионах. Согласно сайту банка, сейчас офисы открыты более чем в десяти субъектах федерации.

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин отметил, что за последний год «Ижкомбанк» нарастил объем кредитов по нефинансовому сектору на 5,3% при стагнации этого показателя у крупнейших банков. «Несколько повышенный уровень просрочки, составляющий около 5,5% против около 2,5-2,7% у лидеров рынка не помешал банку показывать высокие для российского банковского сегмента уровни рентабельности капитала и активов, составившие в августе 3,3% и 28,3% против 1,5% и 13,6% у лидера рынка ПАО «ВТБ», который также сравнительно активно кредитует нефинасовый сектор. Причина успеха «Ижкомбанка» в знании рынка, на котором он проводит основные операции по кредитованию, рынка АПК и стабильный рост этого рынка с учетом мировых и российских цен»,— отмечает аналитик.

Он добавил, что связанный с банком холдинг «Комос-Групп» является одним из лидеров производства яиц и молока на российском рынке, поэтому руководству банка есть у кого перенять опыт продвижения продукции и услуг на новых конкурентных рынках, считает господин Осин. «Учитывая тенденцию цен на продукцию ключевого акционера банка и спад в показателях активности ключевых игроков рынка, которые, как показывает статистика, не готовы активно предоставлять займы нефинансовому сектору при текущем уровне закредитованности нефинансовых организаций и с учетом своих показателей достаточности капитала —"Ижкомбанк" имеет потенциал наращивания своей доли на рынке в других регионах с развитым сегментом АПК, закупок и транспортировки сельхозпродукции. Однако, очевидно, что для решения стоящих перед банком задач ему надо продолжить практику поиска надежных партнеров на основе имеющегося опыта в нефинансовом секторе»,— говорит эксперт.

Оксана Мымрина