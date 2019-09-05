Дело экс-директора «Речелстроя» направили в суд

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении учредителя компании «Речелстрой», экс-депутата гордумы Андрея Пязока и бывшего генерального директора компании Сергея Вегельмана. Их будут судить за совершение преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (незаконное привлечение денежных средств дольщиков, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Ущерб обманутым дольщикам оценили в 617 млн руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По версии следствия, с 2014 по 2017 год ООО «Речелстрой» заключило договоры долевого участия для строительства 19 домов комплекса «Чурилово Lake City» с привлечением денежных средств граждан на общую сумму не менее 2,5 млрд. руб. Руководители компании вывели из оборота 617 млн руб., которые были направлены на погашение кредиторской задолженности, оплату земельных участков, финансирование строительства других домов. Действия Андрея Пязока и Сергея Вегельмана привели к срыву сроков сдачи домов и неисполнению обязательств перед 1,5 тыс. дольщиков.

В ходе следствия наложен арест на имущество Андрея Пязока стоимостью около 55 млн. руб. Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле этого года партнер господина Пязока Михаил Дель потребовал признать его банкротом из-за долга в 5,5 млн руб.