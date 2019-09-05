В Гамбурге построят крупнейшую в мире установку для производства водорода

В гамбургском порту планируется построить крупнейшую в мире установку для получения водорода путем электролиза, сообщил Михаэль Вестхагеманн, сенатор Гамбурга по вопросам экономики, транспорта и инноваций. Водород может использоваться как источник энергии, мощность установки составит 100 МВт. Для сравнения: мощность самых крупных установок для электролиза водорода пока составляет лишь 10 МВт. По данным Siemens, которая займется созданием установки, она будет производить около 2 т водорода в час.

По словам господина Вестхагеманна, чья должность соответствует должности министра в других федеральных землях ФРГ, переговоры с инвесторами и потенциальными клиентами находятся на продвинутом этапе, уже в текущем году может быть принято окончательное решение о строительстве установки. Строительство может обойтись в трехзначную сумму в миллионах евро, сообщает Der Spiegel.

Решение о создании такой установки принято на фоне попыток найти возможности для хранения электричества, вырабатываемого солнечными и ветряными электростанциями. Часть такого электричества может быть направлена на получение из воды кислорода и водорода путем электролиза. Водород же является эффективным химическим хранилищем энергии, кроме того, он и сам может использоваться в качестве топлива. На севере Германии, а также в Нидерландах идея о том, что водород — энергоноситель будущего, получила большое распространение, что не в последнюю очередь связано с возможностью применять для его электролиза электричество, выработанное ветряными электростанциями Северного моря.

Яна Рождественская