Свердловские власти выделят около 3,2 млрд рублей на ремонт дорог в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил выделить Екатеринбургу и Нижнему Тагилу средства на ремонт дорог общего пользования местного значения. Соответствующее решение было принято на заседании регионального правительства.

В 2020 и 2021 годах Екатеринбург будет получать по 1 млрд руб., Нижний Тагил — по 576 млн руб. Выделение средств предусмотрено в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «Распределение этих средств позволит до конца года провести необходимые процедуры и начать готовиться к работе. Самое главное — своевременное проведение всех конкурсных процедур, отбор подрядчиков, чтобы с мая следующего года можно было выходить на объекты»,— пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.