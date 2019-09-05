В Оренбуржье семь районов полностью готовы к зиме

Завершена подготовка к зиме хозяйств семи районов в Оренбургской области. Об этом сообщает портал регионального правительства. Для успешной зимовки заготовлено 275,4 тыс.т. сена, 72,3 тыс.т. сенажа, 164 тыс.т. соломы, 93,8 тыс.т. силоса,134 тыс.т. концентрированных кормов.

К зиме готовы 847 животноводческих помещений, еще 177 на стадии готовности. Работа полностью завершена в хозяйствах Адамовского, Курманаевского, Матвеевского, Новоорского, Пономаревского и Ташлинского районов.

Анастасия Юдина