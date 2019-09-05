Председатель КУИЗО Челябинска ушел в отставку

Председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска (КУИЗО) Сергей Чигинцев уволился по собственному желанию. С сегодняшнего дня его обязанности исполняет Светлана Шавлова, ранее она была заместителем господина Чигинцева, сообщает в своем telegram-канале начальник управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов.

Информация о том, что Сергей Чигинцев намерен уйти в отставку появилась две недели назад. В разговоре с «Ъ-Южный Урал» он сообщал, что написал заявление на оплачиваемый отпуск. Слухи о своем увольнении тогда он не подтвердил, но и не опроверг.

Сергей Чигинцев возглавил КУИЗО Челябинска в 2015 году. До этого он занимал пост заместителя министра промышленности Челябинской области.