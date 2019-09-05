Экс-глава свердловской ГИБДД Юрий Демин вышел на работу в «УЗТМ-КАРТЭКС»

Бывший руководитель свердловского управления ГИБДД Юрий Демин занял должность заместителя начальника службы безопасности по режиму и охране УК «УЗТМ-КАРТЭКС». Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Уралмашзавод» (находится под управлением УК «УЗТМ-КАРТЭКС»).

Юрий Демин возглавлял УГИБДД России по Свердловской области с 2005 года в течение 13 лет. Он покинул службу 12 апреля 2018 года, после того как с ним не был продлен срочный контракт. С 25 июня прошлого года работал в УГМК заместителем заместителя директора по режиму и охране. Господин Демин покинул этот пост 8 августа.