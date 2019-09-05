В Свердловскую область с начала года приехало более 87 тыс. иностранцев

С начала года в Свердловскую область прибыло более 87 тыс. иностранцев, сообщила на пресс-конференции начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области полковник полиции Ольга Петрова.

Большая часть мигрантов в регионе – представители стран СНГ (83%). Лидерами по странам СНГ стали Таджикистан (31% от общего числа въехавших), Киргизия (21%) и Узбекистан (18%). Из стран Евросоюза приехало более 26 тыс. граждан. По визам больше всего приехало граждан из Китая, на втором месте Германия и на третьем Италия.

Сейчас на территории Свердловской области находится 139 тыс. иностранцев. Больше 47% из них имеют разрешение на труд. Чаще всего целью въезда становится работа (58%). В основном в Свердловскую область приезжают мужчины (73,4%). В регионе 13% от общего числа – несовершеннолетние. По разрешению на временное проживание находятся 10 тыс. человек, вид на жительство имеют 12 тыс. человек.

За полгода управление по вопросам миграции оформило около 100 тыс. паспортов, 64 тыс. заграничных паспортов, оказали около 900 госуслуг и выдали более 5 тыс. разрешений на гражданство.

Лидерами по оформлению гражданства стали жители Казахстана, Таджикистана и Украины. «Мы начали работать с жителями Украины, прибывшими из Донецкой и Луганской народных республик, и с теми, кто родился в Крыму. Гражданство получили более 300 человек, а уже на территории региона находятся 3–3,2 тыс. граждан Украины»,— рассказала Ольга Петрова. С 2014 года временное убежище предоставили более 10 тыс. граждан.

Елена Горшкова