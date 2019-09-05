В саратовский аэропорт «Гагарин» пришла еще одна авиакомпания

Авиакомпания «ИрАэро» запускает рейсы из столичного аэропорта «Домодедово» в саратовский аэропорт «Гагарин» с 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба «Гагарина».

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю на самолетах отечественного производства «Сухой Суперджет-100» улучшенной модификации SSJ100-95LR (Long Range) – с увеличенной дальностью полета и рассчитанных на 103 посадочных места в салоне эконом-класса.

«ИрАэро» стала седьмой авиакомпанией, которая приступит к выполнению регулярных рейсов по маршруту Москва-Саратов-Москва. В настоящий момент из Саратова можно вылететь во все аэропорты Московского авиационного узла.

Марина Ковалева