«Волгонариум» на Бору будут строить в сотрудничестве с Приморским океараниумом

Корпорации развития Нижегородской области и Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» (филиал Национального научного центра морской биологии РАН) подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта речного «Волгонариума» на Бору. Как сообщает пресс-служба правительства региона, целью сотрудничества является обмен опытом при строительстве и эксплуатации борского океанариума, проведение различных мероприятий.

Также соглашением предусмотрено сотрудничество в рамках работы нижегородского Научно-образовательного центра мирового уровня в сферах экологии, ликвидации накопленного экологического ущерба и высокопродуктивного аквахозяйства.

Предполагается, что «Волгонариум» будет представлен не только пресным аквариумом, но и научным центром с лабораториями. «Специалисты Института прикладной физики Российской академии наук уже провели предварительную работу по оценке научной составляющей концепции (“Волгонариума”.– “Ъ-Приволжье”). Мы посмотрели, сколько должно быть ученых и лабораторий, на какие направления нужно сделать ставку. Результат получился интересным. Это не только флора и фауна водных объектов, но и более широкий спектр экологических исследований, касающийся, например, качества атмосферного воздуха. Особое внимание при разработке проекта будет уделено экспозиционной составляющей»,– рассказал глава региона Глеб Никитин.

Напомним, о строительстве океанариума на Бору заговорили в 2014 году. Тогда планировалось, что это будет гостинично-рекреационный комплекс с океанариумом и дельфинарием стоимостью 3 млрд руб. В 2015 году году под строительство выделили участок. Через год архитекторы представили проект «Океанариума Юрского периода» – предполагалось, что кроме дельфинов на территории комплекса будут представлены жившие миллионы лет назад животные. К проекту были замечания, но тогда эту концепцию решили взять за основу. В 2018 году стало известно об увеличении стоимости проекта: сперва она поднялась до 5 млрд руб., а к концу года составила 7 млрд руб.

Анастасия Еремина