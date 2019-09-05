Власти Екатеринбурга пересмотрят условия по ремонту дорог и благоустройству для подрядчиков

Администрация Екатеринбурга планирует изменить правила работы с подрядчиками, которые занимаются ремонтом дорог и благоустройством города. Об этом сообщает ЕАН с ссылкой на заместителя мэра по благоустройству, транспорту и экологии Алексея Бубнова.

«Будем планировать более жесткие штрафные санкции. Изменения в 44-ом федеральном законе это позволяет именно по срывам сроков. Наказывать будем деньгами. Мы создали все условия: отторговали вовремя, выпустили подрядчика на объемы вовремя, деньги платим своевременно. Возможно будем более жесткие сроки прописывать в контрактах»,— заявил господин Бубнов во время объезда города, добавив, что городские власти рассматривают возможность отдельно отторговывать производство работ и поставку материалов.

По словам заместителя главы города, у некоторых подрядчиков возникают проблемы с поставкой материалов, что приводит к срыву сроков. В частности, организация, занимающаяся обустройством гранитного тротуара на проспекте Ленина между улицами Восточной и Луначарского отстает от промежуточного графика работы из-за отсутствия поставщика гранита. Аналогичная ситуация произошла с подрядчиком по ремонту дорог и тротуаров на Эльмаше на улицах Таганской и Турбинной.