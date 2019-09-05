Суд назначил экспертизу арендной ставки для помещений в ТЦ Lencom

Арбитражный суд Пермского края назначил экспертизу с целью определить рыночную арендную ставку помещений в ТЦ Lencom по состоянию на 9 октября 2017 года. Проведение экспертизы поручено Пермской торгово-промышленной палате. Экспертное заключение будет представлено в суд до 24 сентября. Стоимость экспертизы составляет 10 тыс. руб.

Ранее ООО «ГеоИнвестСтрой», занимавшееся строительством ТЦ Lencom и близкое к пермскому бизнесмену Александру Флегинскому, обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к городскому департаменту градостроительства и архитектуры (ДГА) о взыскании убытков. Сумма иска составляет 44,3 млн руб. Как поясняли “Ъ-Прикамье” в компании, эта сумма сложилась за счет того, что «ГеоИнвестСтрой» не мог распоряжаться помещениями ТЦ и сдавать их в аренду, так как департамент не вводил здание в эксплуатацию. При этом расчеты были сделаны на основании текущих ставок и действующих договоров аренды.

Общая площадь ТЦ Lencom — 4 тыс. кв. м. Как ранее сообщал „Ъ-Прикамье“, строительство восьмиэтажного здания было начато несколько лет назад и завершилось еще в 2016 году. Застройщик, ООО «Геоинвестстрой», длительное время не мог ввести объект в эксплуатацию, и в итоге обратился в краевой арбитражный суд с иском к ДГА в августе 2017 года. Общество требовало признать незаконным отказ в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию здания по ул. Пермской, 69 (Комсомольский проспект, 28а).

ДГА отказал застройщику, мотивируя тем, что у него отсутствует согласование измененной проектной документации с органом охраны объектов культурного наследия, правоустанавливающие документы на земельный участок под автостоянку, документ, подтверждающий соответствие параметров построенного объекта проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности, и схема расположения сетей инженерно-технического обеспечения. Суд первой инстанции признал отказ ДГА выдать разрешение незаконным, в феврале 2018 года Семнадцатый апелляционный суд поддержал это решение.